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Рубрика: В мире

Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

Текст: Максим Макарычев
Министерство юстиции США не нашло каких-либо нарушений Дональдом Трампом американского законодательства и президентского протокола, проанализировав его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в среду, 25 сентября.
Фото: Roberto SCHMIDT / AFP Фото: Roberto SCHMIDT / AFP
Фото: Roberto SCHMIDT / AFP

"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в руководящих документах министерства юстиции, осмотр уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также, учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", - говорится в сообщении американского минюста, который закрыл дело по данному вопросу.

Фото: Nicholas Kamm / AFP
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Напомним, что на основании расшифрованной записи разговора некоторые политики и медиаресурсы в США сделали вывод о том, что глава государства оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы он провел расследование в отношении его главного политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп советовал вести это дело в координации с генеральным прокурором США и личным адвокатом Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, и Зеленский выразил готовность помочь американской администрации.

Расшифровка была обнародована на следующий день после того, как спикер палаты представителей и влиятельный противник Трампа Нэнси Пелоси заявила, что нижняя палата конгресса, находящаяся под контролем демократов начала официальную процедуру импичмента, спровоцировав драматическое политическое столкновение, которое угрожает президентству Трампа и его переизбранию в 2020 году.
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Детали звонка 25 июля вызвали яростную реакцию демократов, обвинивших Трампа в том, что он попросил Украину помочь скомпрометировать Байдена, лидера среди кандидатов от демократов, которые хотят бросить вызов президенту-республиканцу в следующем году, отмечает Reuters.

"То, что отражают эти записи, - это классический мафиозный шокдаун иностранного лидера", - заявил еще один непримиримый противник Трампа демократ Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей. В своем заявлении сам Байден заявил, что конгресс должен привлечь Трампа к ответу за "злоупотребление властью", добавив: "Для нашей страны трагедия, когда ее президент ставит личную политику выше его священной клятвы".

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