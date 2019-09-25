Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в руководящих документах министерства юстиции, осмотр уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также, учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", - говорится в сообщении американского минюста, который закрыл дело по данному вопросу.

Напомним, что на основании расшифрованной записи разговора некоторые политики и медиаресурсы в США сделали вывод о том, что глава государства оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы он провел расследование в отношении его главного политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп советовал вести это дело в координации с генеральным прокурором США и личным адвокатом Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, и Зеленский выразил готовность помочь американской администрации.

Расшифровка была обнародована на следующий день после того, как спикер палаты представителей и влиятельный противник Трампа Нэнси Пелоси заявила, что нижняя палата конгресса, находящаяся под контролем демократов начала официальную процедуру импичмента, спровоцировав драматическое политическое столкновение, которое угрожает президентству Трампа и его переизбранию в 2020 году.

Детали звонка 25 июля вызвали яростную реакцию демократов, обвинивших Трампа в том, что он попросил Украину помочь скомпрометировать Байдена, лидера среди кандидатов от демократов, которые хотят бросить вызов президенту-республиканцу в следующем году, отмечает Reuters.

"То, что отражают эти записи, - это классический мафиозный шокдаун иностранного лидера", - заявил еще один непримиримый противник Трампа демократ Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей. В своем заявлении сам Байден заявил, что конгресс должен привлечь Трампа к ответу за "злоупотребление властью", добавив: "Для нашей страны трагедия, когда ее президент ставит личную политику выше его священной клятвы".