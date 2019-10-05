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05.10.2019 14:08
Рубрика: В мире

МИД Ирана не подтверждает информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Юлиz Юзик. Фото: vesti.ru Юлиz Юзик. Фото: vesti.ru
Юлиz Юзик. Фото: vesti.ru

МИД Ирана не подтверждает появившиеся в СМИ накануне сведения о скором освобождении арестованной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал пресс-атташе посольства РФ в ИРИ Андрей Ганенко.

Фото: Василия Смирнов/ ТАСС
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"Посол РФ в Иране Леван Джагарян сегодня посетил иранский МИД, где провел встречу с главой Консульского департамента господином Мохаммади и вручил ему ноту с просьбой предоставить консульский доступ к задержанной гражданке РФ", - рассказал дипломат.

По его словам, посольство России запросило иранское внешнеполитическое ведомство дать разъяснения относительно произошедшего с Юзик.

"Иранцы обещали информировать по существу поставленных вопросов. При этом в МИД Ирана не подтвердили информацию о скором освобождении российской журналистки", - отметил Ганенко.

Напомним, по информации посольства РФ, журналистка Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту Тегерана пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле по подозрению в работе на спецслужбы Израиля.

В мире Ближний Восток Иран
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