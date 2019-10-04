МИД РФ: Посол Ирана подтвердил, что российскую журналистку освободят

Иранский посол в РФ Мехди Санаи подтвердил, что российскую журналистку Юлию Юзик, которая была ранее задержана в Тегеране, вскоре освободят. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство по итогам беседы с дипломатом.

"М.Санаи подтвердил, что Ю.В.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - говорится на официальном сайте МИД РФ.

Согласно сообщению, посла на Смоленскую площадь для выяснения обстоятельств задержания Юзик пригласил замглавы министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Ранее сообщалось, что Юзик была задержана в иранской столице, по прилету 29 сентября у нее был изъят паспорт, а через несколько дней проживания в отеле ее арестовали. Отмечается, что журналистка прибыла в Тегеран по частному приглашению. Связаться с Москвой ей удалось только накануне вечером. При этом Юзик не информировала посольство о своем визите в Тегеран и изъятии у нее паспорта в тегеранском аэропорту. По некоторым данным, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посол Ирана Мехди Санаи был приглашен на Смоленскую площадь "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".