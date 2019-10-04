Посольство РФ: Задержанная в Иране журналистка не сообщала о проблемах

Задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик не сообщала посольству о своем приезде и возникших у нее проблемах с паспортом. Об этом проинформировали в российской дипмиссии.

"Гражданка Юзик не проинформировала посольство РФ в Тегеране ни о своем приезде, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях, связанных с изъятием паспорта", - цитирует ТАСС пресс-атташе посольства Андрея Ганенко. В связи с инцидентом он рекомендовал всем сотрудниками российских СМИ, прибывающим в Иран или собирающимся посетить страну, сообщать об этом в посольство заранее из-за непростой внутриполитической ситуации и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг Ирана.

Напомним, Юзик была задержана в иранской столице, по прилету 29 сентября у нее был изъят паспорт, а через несколько дней проживания в отеле ее арестовали. Отмечается, что журналистка прибыла в Тегеран по частному приглашению. Связаться с Москвой ей удалось только накануне вечером. По некоторым данным, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посол Ирана Мехди Санаи был приглашен на Смоленскую площадь "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".