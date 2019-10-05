Первый канал объявил новые правила голосования в шоу "Голос"

И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости. И никто не попадал в такие ситуации, как получилось в прошлом году при голосовании в финале шоу "Голос. Дети".

Самое первое новое правило - больше никаких звонков! Теперь голоса телезрителей принимаются только по sms с мобильных номеров. Второе правило: если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то отныне за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом из этапов.

Так, в первом туре зритель голосует за своих фаворитов в каждой из четырех команд - за каждого по одному голосу. Во втором туре в проекте остается четыре исполнителя - и можно будет голосовать лишь за одного из них. А в последнем туре от голоса каждого зависит, кто из двух суперфиналистов будет назван лучшим в стране. Таким образом, всего каждый телезритель сможет отдать свой голос шесть раз.

И последнее, но очень важное нововведение. Отправив sms, обязательно нужно дождаться ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата с абонента не взимается.

А так цена вопроса такова: стоимость sms-сообщения составляет 50 рублей. Голосовать могут только жители России. Отправлять смс с номером исполнителя следует на номер 4447. Шесть сообщений - уже триста рублей. Вот и экономика проекта.

Полные правила нового голосования будут доступны на сайте Первого канала www.1tv.ru, где их сможет посмотреть каждый. А исполнители и их группы поддержки теперь должны быть уверены, что все будет по-честному, и петь еще лучше.