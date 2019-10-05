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05.10.2019 00:22
Рубрика: Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу "Голос"

Текст: Сусанна Альперина
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

И не стоит иронизировать на тему, что название шоу пошло от глагола "голосовать" - все делается для того, чтобы талантам воздавалось по справедливости. И никто не попадал в такие ситуации, как получилось в прошлом году при голосовании в финале шоу "Голос. Дети".

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Объявлены наставники нового сезона шоу Первого канала "Голос"

Самое первое новое правило - больше никаких звонков! Теперь голоса телезрителей принимаются только по sms с мобильных номеров. Второе правило: если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то отныне за понравившегося участника можно проголосовать только один раз на каждом из этапов.

Так, в первом туре зритель голосует за своих фаворитов в каждой из четырех команд - за каждого по одному голосу. Во втором туре в проекте остается четыре исполнителя - и можно будет голосовать лишь за одного из них. А в последнем туре от голоса каждого зависит, кто из двух суперфиналистов будет назван лучшим в стране. Таким образом, всего каждый телезритель сможет отдать свой голос шесть раз.

И последнее, но очень важное нововведение. Отправив sms, обязательно нужно дождаться ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата с абонента не взимается.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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А так цена вопроса такова: стоимость sms-сообщения составляет 50 рублей. Голосовать могут только жители России. Отправлять смс с номером исполнителя следует на номер 4447. Шесть сообщений - уже триста рублей. Вот и экономика проекта.

Полные правила нового голосования будут доступны на сайте Первого канала www.1tv.ru, где их сможет посмотреть каждый. А исполнители и их группы поддержки теперь должны быть уверены, что все будет по-честному, и петь еще лучше.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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