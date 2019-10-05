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05.10.2019 03:25
Рубрика: В мире

Племянник гангстера Диллинджера получил новое разрешение на эксгумацию

Джон Диллинджер (в центре) под охраной в суде, 9 февраля 1934 г. Фото: AP Photo Джон Диллинджер (в центре) под охраной в суде, 9 февраля 1934 г. Фото: AP Photo
Джон Диллинджер (в центре) под охраной в суде, 9 февраля 1934 г. Фото: AP Photo

В США власти штата Индиана выдали новое разрешение на эксгумацию останков знаменитого гангстера Джона Диллинджера. Процедура намечена на 31 декабря.

Соответствующее прошение племянник преступника Майкл Томпсон подал в сентябре и оно не было первым, сообщает Associated Press. Напомним, предыдущий запрос был одобрен местными властями в июле, однако его опротестовала администрация кладбища "Краун хилл", где похоронен Диллинджер. Сейчас Томпсон судится с "Краун хилл".

Фото: kinopoisk.ru
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Родственники гангстера настаивают на эксгумации останков, чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тест. У них есть подозрение, что 22 июля 1934 года агенты ФБР могли застрелить не Диллинджера, а кого-то другого. В ФБР эти утверждения сразу отвергли. По их словам, это весьма распространенный миф о том, что 85 лет назад сотрудники бюро ликвидировали двойника Диллинджера, пишет ТАСС.

Джон Диллинджер возглавлял список самых разыскиваемых преступников США. Вместе с пособниками он ограбил более 20 банков и совершил нападения на четыре полицейских отделения. Его преступная группировка причастна к убийству 10 человек.

В 1934 году 31-летний Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго. Его биография послужила основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая "Джонни Д." с Джонни Деппом.

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