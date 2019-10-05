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Red Dead Redemption 2 выйдет уже в ноябре на ПК, но не в Steam

Текст:   Богдан Бобров
05.10.2019,  
12:59
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Как мы и предполагали в предыдущем материале, Rockstar Games Launcher был создан не только как площадка для покупки и запуска старых игр издателя, но и для громких и эксклюзивных релизов.

Именно так и произошло - компания Rockstar Games официально анонсировала Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров - игра выйдет 5 ноября текущего года. Предзаказ в собственном лаунчере будет открыт 9 октября. Успевшие сделать предварительную покупку до 22 октября смогут бесплатно получить в подарок одну из следующих игр на выбор: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition. Кроме того, обещаны внутриигровые бонусы.

23 октября предзаказы RDR2 станут доступны в Epic Games Store и Humble Store. И только в декабре, причем без указания точной даты, интерактивный вестерн появится в Steam. Учитывая, как сейчас в целом обстоят дела с онлайн-магазином Valve, удивительно, что разработчики вообще решились выпускать игру на этой площадке, хотя до декабря многое еще может поменяться.

Примечательно, что даже в еще не запущенном сервисе Google Stadia Red Dead Redemption 2 выйдет раньше чем в Steam - в ноябре.

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Разработчики обещают, что ПК-версия будет содержать ряд графических и технических улучшений, а также новые миссии по охоте за головами, оружие и многое другое. Также ПК-геймеры получат бесплатный доступ к Red Dead Online со всеми ранее выпущенными обновлениями.

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