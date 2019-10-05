Камчатский вулкан выбросил пепел на 4 километра

В субботу в первой половине дня на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс высотой до четырех километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и филиала геофизической службы РАН.

Спасатели отмечают, что пепловый шлейф распространяется на восток, в сторону залива Озерной. Населенные пункты на его пути отсутствуют. По информации оперативных дежурных пеплопада в населенных пунктах не было.

В районе вулкана не проходят международные авиатрассы, не зарегистрировано там туристических групп.

Вулкану присвоен предпоследний, "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч - один из самых активных вулканов полуострова. Он то и дело выбрасывает пепел. В предыдущий раз он сделал это 2 октября, тогда высота выброса достигала девяти километров, что почти в три за больше самого вулкана.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора".