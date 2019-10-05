Вторые зимние игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине в 2021 году

Вторые зимние международные игры "Дети Азии" в 2021 году примет Сахалинская область, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первые состоялись в Южно-Сахалинске зимой текущего года.

Отмечается, что решение о месте проведения игр принималось на межведомственной коллегии в Министерстве спорта РФ под руководством зампреда правительства России Ольги Голодец.

Как сказал представлявший регион зампредседателя областного правительства Антон Зайцев, Сахалинская область готова принимать соревнования различного уровня благодаря развитой инфраструктуре и глобальному развитию спортивной отрасли. Так, в феврале 2020 года в регионе состоится этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых.

- Мы порадуем островных спортсменов и болельщиков спортивными играми "Дети Азии" в 2021 году, а в 2024-м готовы принять первенство мира по горнолыжному спорту. Уверен, что эти значимые крупные события пройдут на высоком уровне, - сказал он.

Вопрос о том, кто примет упомянутое им первенство мира по горнолыжному спорту среди юниоров пока рассматривается.

Справка "РГ"

В масштабных соревнованиях, которые прошли под патронатом МОК и эгидой ЮНЕСКО, участвовали более 1000 спортсменов из 20 стран. В том числе Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Киргизия, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представили несколько команд из российских регионов. Юные спортсмены разыграли 93 комплекта медалей по восьми видам спорта - горным лыжам, сноуборду, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фигурному катанию, шорт-треку и хоккею.