"Манчестер Юнайтед" окрылил Соболева

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров после того, как в матче 12-го тура РПЛ против ФК "Сочи" оформил дубль. "Крылья советов" сумели добиться победы - 2:0.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги в Сочи местный клуб принимал самарские "Крылья Советов". Внимание к этому матчу заметно усилилось после того, как на просторах интернета появилась новость о том, что нападающим самарцев Александром Соболевым заинтересовался "Манчестер Юнайтед". Более того, британский таблоид The Sun даже сообщил о т ом, что зимой голеадор с берегов Волги может перебраться в Англию за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Перед матчем главный тренер "Крыльев Советов" попросил журналистов оставить Соболева в покое в связи со слухами о "МЮ" и дать ему сосредоточиться на матчах РПЛ.

И уже на четвертой минуты матча Соболев забил девятый мяч в сезоне. После навеса со штрафного он успел подправить мяч в ворота.

Во втором тайме лучший бомбардир самарцев не сумел реализовать пенальти. Однако не расстроился и вскоре оформил дубль, забив свой десятый гол в сезоне и вышел в лидеры среди бомбардиров. "Крылья Советов", набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице

"Крылья Советов", набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице.