Новости

"Манчестер Юнайтед" окрылил Соболева 21:24
США и КНДР не смогли найти компромисс на переговорах 21:03
Дубль Соболева помог "Крыльям Советов" победить "Сочи" 20:55
Трамп рассказал, что Ромни умолял назначить его госсекретарем США 19:49
Фото: Мария Миронова рассекретила имя второго ребенка 19:20
Как обманывают при покупке авто: "серые" схемы официальных дилеров 18:44
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней 18:07
УАЗ "Патриот" получил двигатель с новой технологией 18:04
Нурмагомедов намерен провести бой на стадионе "Зенита" 17:58
Видео: Вратарь "Тоттенхэма" сломал руку в матче против "Брайтона" 17:46
На Кубани ребенка вытащили из камеры хранения магазина 17:30
Студентку из Подмосковья убили на "Поле чудес" 17:18
МИД РФ посоветовал россиянам быть осторожнее в Париже 17:12
Бурджанадзе: Восстановление авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии 17:09
В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами 16:55
Почему у Ravon мало шансов на российском рынке 16:27
В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран 15:59
В США назвали советский истребитель, который может прослужить 100 лет 15:52
Центробанк оценил возможности семей оплачивать ипотеку 15:48
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 15:32
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K 15:15
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию 15:03
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 14:50
В России начали разработку летающего автомобиля 14:46
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 21:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Манчестер Юнайтед" окрылил Соболева

Текст: Максим Домчев
Александр Соболев (слева) в матче против "Урала". Фото: Донат Сорокин/ТАСС Александр Соболев (слева) в матче против "Урала". Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Александр Соболев (слева) в матче против "Урала". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев вышел в единоличные лидеры в споре бомбардиров после того, как в матче 12-го тура РПЛ против ФК "Сочи" оформил дубль. "Крылья советов" сумели добиться победы - 2:0.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Дмитрий Хохлов покинул "Динамо"

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги в Сочи местный клуб принимал самарские "Крылья Советов". Внимание к этому матчу заметно усилилось после того, как на просторах интернета появилась новость о том, что нападающим самарцев Александром Соболевым заинтересовался "Манчестер Юнайтед". Более того, британский таблоид The Sun даже сообщил о т ом, что зимой голеадор с берегов Волги может перебраться в Англию за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Перед матчем главный тренер "Крыльев Советов" попросил журналистов оставить Соболева в покое в связи со слухами о "МЮ" и дать ему сосредоточиться на матчах РПЛ.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
СМИ сообщили, что Тедеско станет тренером "Спартака" в понедельник

И уже на четвертой минуты матча Соболев забил девятый мяч в сезоне. После навеса со штрафного он успел подправить мяч в ворота.

Во втором тайме лучший бомбардир самарцев не сумел реализовать пенальти. Однако не расстроился и вскоре оформил дубль, забив свой десятый гол в сезоне и вышел в лидеры среди бомбардиров. "Крылья Советов", набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице

"Крылья Советов", набрав 14 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии в ближайшие дни
ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам