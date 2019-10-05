Дубль Соболева помог "Крыльям Советов" победить "Сочи"

В субботу вечером в матче 11-го тура российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле проиграл "Крыльям Советов" - 0:2 (0:1). На счету форварда гостей Александра Соболева дубль и незабитый пенальти, и теперь самарский форвард с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата страны.

Сегодня днем после поражения от "Оренбурга" подал в отставку главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. Таким образом, оренбуржцы оставили без работы уже второго наставника подряд: неделю назад такая же участь постигла наставника "Спартака" Олега Кононова.

Любопытно, что похожий вариант вполне может произойти и, так сказать, по вине южан. В минувшем туре "Сочи" победил "Ахмат", оставив без работы Рашида Рахимова, а теперь увольнение грозит Миодрагу Божовичу - главному тренеру очередного соперника. Несмотря на бомбардирские свершения Александра Соболева (уже 8 голов с начала первенства), "Крылья Советов" находятся в зоне вылета, и в Самаре многие недовольны складывающейся ситуацией.

Ну, а хозяева в случае виктории наберут 15 и сразу совершат гигантский прыжок по турнирной таблице, догнав занимающий шестое место ФК "Уфа".

Однако настроение сербскому тренеру его главный форвард улучшил уже на четвертой минуте. Зиньковский со штрафного с левого фланга навесил в район вратарской, а выскочивший из-за спин защитников Соболев переправил мяч в сетку - 0:1. Это девятый гол 22-летнего нападающего, который, уже зимой может стать игроком "Манчестер Юнайтед" (якобы на олимпийском стадионе "Фишт" были даже замечены скауты этого английского клуба), и он догнал лидировавшего в снайперской гонке ростовчанина Эльдора Шомурадова.

Хозяева внешне спокойно перенесли случившееся, сразу переведя действия к чужой штрафной. Однако комбинационная игра у них совершенно не клеилась, а самым опасным в первой половине оказался дальний удар Бурмистрова в штангу.

Зато "крылышки" перед перерывом едва снова не забили. Сербский хавбек гостей Мияйлович метров с 30-ти от души выстрелил в сторону ворот сочинцев. Голкипер сборной России Джанаев только в отчаянном прыжке сумел вытащить мяч из своего правого угла.

На 61-й минуте Соболев получил возможность выйти вперед в бомбардирском соперничестве, когда защитник "Сочи" Мевля неловко зацепил в своей штрафной Канунникова, и арбитр показал на "точку". Но 11-метровый Соболев исполнил неудачно: Сослан Джанаев выручил свою команду, отразив мяч в правом нижнем углу.У южан атакующие действия категорически не получались, что заставило их наставника Александра Точилина делать одну за другой замены. Однако ничего не помогало. Более того, вскоре Соболев все-таки сделал дубль. Антон Зиньковский обыграл двух соперников и выложил мяч партнеру, который метров с семи пробил мимо голкипера - 0:2, 69-я минута.

Таким образом, Соболев с десятью голами на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ.

В результате "крылышки", набрав 14 очков, ушли из опасной зоны. Зато "Сочи", хотя и мог в концовке встречи забить хотя бы один мяч, опустился после этого поражения в зону переходных матчей.