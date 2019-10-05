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05.10.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: самосвал на полном ходу пробил отбойник и перевернулся

Текст: Вадим Давыденко

Самый лучший день - это вовсе не популярная песня, и не день рождения раз в году, и даже не день, когда выигрываешь миллион в лотерею. Это когда мчишься на внедорожнике по скоростному шоссе в прекрасный осенний денек, а на встречной полосе вдруг заносит самосвал. Да прямо на тебя заносит, так что металлическое леерное ограждение рвется как бумага. А потом этот грузовик переворачивается и пролетает в полуметре от твоей машины, а ты едешь себе дальше целехонек-живехонек, будто заново родившись.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так и произошло с BMW на на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области. Между развязками с КАД и Токсовским шоссе навстречу ему, невзирая на металлический отбойник, выскочил самосвал с грунтом в кузове. То, что владелец BMW и ехавший за ним водитель с видеорегистратором сумели увернуться от смертельного удара, иначе, как везением и не назовешь.

А вот водителю перевернувшегося грузовика, похоже, повезло намного меньше. Как и тем автомобилистам, что ехали по этому шоссе позже - пробка после аварии не рассасывалась более двух часов.

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#видео #авто