В октябре станет известна дата продажи билетов на поезда в Крым

В октябре будет известна дата начала предварительной продажи билетов на поезда дальнего следования в сторону Крыма. Об этом сообщил журналистам и. о. гендиректора "Крымской железной дороги" Алексей Красоткин.

- В октябре определим дату продажи билетов, - сказал Алексей Красоткин. - Минимальный срок начала продаж - за 45 суток. Больше возможно, меньше - нет.

Точная дата начала железнодорожного движения по Крымскому мосту еще не определена, но обратный отсчет 100 дней до этого события уже начался, подтвердил Красоткин. Для железнодорожного сообщения с Крымом Росимущество закупило 166 вагонов, в том числе купейных, плацкартных и двухэтажных. Они будут поступать на полуостров постепенно, по мере увеличения пассажиропотока. Локомотивные бригады КЖД уже осваивают новую технику. На всем протяжении маршрута по территории полуострова, к началу железнодорожного сообщения с материком отремонтированы вокзалы и станции. На крымской земле составы будут идти по так называемому бархатному пути, без стыков в рельсах.

Ожидается, что поезда пойдут по Крымскому мосту в декабре нынешнего года.