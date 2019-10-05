СМИ: Трамп сомневался по поводу причастности Москвы к делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп еще летом 2018 года в телефонном разговоре с тогдашним премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сомневался в том, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает 5 октября газета The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники.

По словам источника, Трамп был уверен, что есть серьезные основания сомневаться в обстоятельствах инцидента со Скрипалями, тогда как Мэй убеждала его в "высокой вероятности" причастности Москвы.

Тем не менее, позднее Вашингтон ввел два пакета санкций против России, обосновав их именно делом Скрипалей.