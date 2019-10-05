СМИ: В ПДД добавят самокаты и гироскутеры

В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры. Соответствующие поправки готовят Минтранс и ГИБДД.

Об этом в эфире "Коммерсантъ-FM" рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. По его словам, к "средствам индивидуальной мобильности" также будут отнесены моноколеса, сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

Их пользователей могут обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, а скорость должна быть не выше 20 км/ч. Если дорожек и тротуаров нет, разрешается выехать на проезжую часть, но двигаться исключительно по правой стороне. О том, какое наказание будет ждать нарушителей - пока информации нет.

Эти нововведения поддержал член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев, отметив, что в ПДД определения автомобиля, мотоцикла и других транспортных средств взяты из техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Однако термина "средства индивидуальной мобильности" там нет. По словам Васильева, скорее всего, придется сначала поправки вносить в техрегламент.

В августе, напомним, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил регистрировать сигвеи, гироскутеры и моноколеса, а также прописать для них правила дорожного движения.