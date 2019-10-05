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05.10.2019 06:15
Рубрика: В мире

США ограничат въезд мигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, ограничивающее въезд мигрантам, которые не имеют медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Данное распоряжение вступает в силу третьего ноября 2019 года, сообщает Белый дом.

Фото: Reuters.
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Теперь при въезде в США у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней. Если ее нет, то иностранец должен иметь при себе сумму, которой хватит на оплату возможных медицинских расходов. Если ничего из этого нет, то въезд в США будет приостановлен и ограничен.

Однако есть ряд исключений, пишет РИА Новости. Новое правило, например, не распространяется на детей граждан США или иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения.

Напомним, ранее появилась информация, что в США у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК. Соответствующий нормативный акт разрабатывает министерство внутренней безопасности. Сейчас генетический анализ берут только у тех мигрантов, которые были задержаны, обвинены или осуждены за серьезные преступления. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК и у детей, а также у тех иностранцев, которые просят убежища в США.

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