США ограничат въезд мигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, ограничивающее въезд мигрантам, которые не имеют медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Данное распоряжение вступает в силу третьего ноября 2019 года, сообщает Белый дом.

Теперь при въезде в США у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней. Если ее нет, то иностранец должен иметь при себе сумму, которой хватит на оплату возможных медицинских расходов. Если ничего из этого нет, то въезд в США будет приостановлен и ограничен.

Однако есть ряд исключений, пишет РИА Новости. Новое правило, например, не распространяется на детей граждан США или иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения.

Напомним, ранее появилась информация, что в США у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК. Соответствующий нормативный акт разрабатывает министерство внутренней безопасности. Сейчас генетический анализ берут только у тех мигрантов, которые были задержаны, обвинены или осуждены за серьезные преступления. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК и у детей, а также у тех иностранцев, которые просят убежища в США.