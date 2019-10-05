В Японии число жертв июльского пожара в студии аниме выросло до 36

Число погибших в результате пожара в студии анимационной компании Kyoto Animation, который произошел в июле этого года, возросло до 36 человек. Ранее сообщалось о 35 жертвах.

По данным местной полиции, в пятницу от полученных ожогов в больнице скончалась одна из пострадавших, сообщает агентство Kyodo. Еще более 20 человек до сих пор находятся в медицинских учреждениях, пишет ТАСС.

Напомним, ЧП в студии аниме произошло утром 18 июля. Злоумышленник, который позже был задержан, проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. Руководство Kyoto Animation подчеркивает, что несмотря на трагедию, студия продолжит свою работу.