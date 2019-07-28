Новости

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 05:51
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 05:19
Из амурских сел эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек 05:15
Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек 05:03
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76 04:36
Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне 04:11
Ученые советуют есть яблоко с огрызком 03:51
В приюте Алабамы питбули из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек 03:40
Миллионы кузнечиков оккупировали Лас-Вегас 03:12
Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны 02:23
Житель Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов 02:02
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма 01:29
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается 27.07.2019
Жена Дадашева будет судиться с рефери последнего боя ее мужа 27.07.2019
Украинцев возмутил снимок Зеленского с одесского пляжа 27.07.2019
В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию 27.07.2019
С Эльбруса экстренно эвакуировали альпиниста из Польши 27.07.2019
Зеленский уволил начальника полиции Днепропетровской области 27.07.2019
В Московской области два тела подняли из реки после падения самолета 27.07.2019
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома 27.07.2019
МИД предложил провести министерскую встречу для спасения СВДП 27.07.2019
Двое бойцов Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве 27.07.2019
В Чечне завершилась самая высокогорная парусная регата России 27.07.2019
Вместо "ямы" на Павелецком вокзале будет сквер 27.07.2019
Сериал "Рассказ служанки" продлен на четвертый сезон 27.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 05:03
Рубрика: В мире

Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек

В Японии количество погибших в результате поджога в здании студии аниме Kyoto Animation увеличилось до 35 человек. В больнице от полученных ожогов скончался молодой человек, предположительно, сотрудник студии. Ранее сообщалось о 33 жертвах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области
После пожара в "Холдоми" на Сахалине начали проверять палаточные лагеря

По данным агентства Kyodo, в субботу прошли обыски в квартире подозреваемого в организации поджога Синдзи Ообы. Полицейские обнаружили произведения студии. Это стало первой ниточкой, связавшей подозреваемого и Kyoto Animation, пишет РИА Новости.

Напомним, утром 18 июля Синдзи Ооба зашел в трехэтажное здание студии аниме, облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". Пока это единственная зацепка для следствия, которую можно отнести к мотивам преступления.

Сам злоумышленник получил серьезные ожоги и пока находится в больнице. Полиция уже оформила ордер на арест по статье "преднамеренное убийство".

В мире Восточная Азия Япония РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Путин предложил обсудить "вопросы помощи" семьям погибших подводников
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье