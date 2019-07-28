Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек

В Японии количество погибших в результате поджога в здании студии аниме Kyoto Animation увеличилось до 35 человек. В больнице от полученных ожогов скончался молодой человек, предположительно, сотрудник студии. Ранее сообщалось о 33 жертвах.

По данным агентства Kyodo, в субботу прошли обыски в квартире подозреваемого в организации поджога Синдзи Ообы. Полицейские обнаружили произведения студии. Это стало первой ниточкой, связавшей подозреваемого и Kyoto Animation, пишет РИА Новости.

Напомним, утром 18 июля Синдзи Ооба зашел в трехэтажное здание студии аниме, облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". Пока это единственная зацепка для следствия, которую можно отнести к мотивам преступления.

Сам злоумышленник получил серьезные ожоги и пока находится в больнице. Полиция уже оформила ордер на арест по статье "преднамеренное убийство".