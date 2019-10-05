В посольстве РФ в Иране рассказали о мерах по освобождению Юлии Юзик

Посольство России в Иране предпринимает меры по выяснению обстоятельств задержания журналистки Юлии Юзик в Тегеране, и добивается от иранских властей скорейшего освобождения российской гражданки. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил пресс-атташе российского посольства в ИРИ Андрей Ганенко.

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами в Иране и делаем все необходимое для освобождения Юлии Юзик", - сказал российский дипломат.

Он сообщил, что диппредставительство РФ запросило консульский доступ к задержанной, а также ждет разъяснения от властей Ирана относительно причин ее задержания.

"Наши иранские партнеры обещали уже в ближайшее время проинформировать российское посольство по существу поставленных вопросов", - сказал Ганенко.

При этом в посольстве РФ подчеркнули, что в разбирательстве обстоятельств ареста Юзик исходят из заявлений посла Ирана в РФ Мехди Санаи, который накануне в ходе беседы в МИД РФ с заместителем руководителя российского внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым, подтвердил, что задержанная в Тегеране россиянка в ближайшее время будет освобождена.

Напомним Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту иранской столицы пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле по подозрению в работе на спецслужбы Израиля.