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В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами

Новости
    05.10.2019, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале The Late Late Show with James Corden, сверхпопулярного телешоу Джеймса Кордена, появилось шестиминутное видео Regular Clowns Brawl with Pennywise & Joker. В котором названные масскультовые злодеи при несколько внезапном приспешествовании двух французских мимов сходятся в битве с "обычными" клоунами.

Фото: youtube.com
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К некоторому сожалению, ролик - постановочный скетч. Хотя, конечно, если хорошенько погуглить, наверняка можно отыскать и аналоги данного бравого мероприятия из реальной жизни аниматоров, выступающих в указанных образах.

По сюжету ролика группа клоунов, плюс клоунесса (сам Корден, Макс Гринфилд, Седрик Затейник и Оливия Хервуд) прозябают в баре, жалясь друг дружке на творческую невостребованность, ставшую результатом почитания населением клоунов из блокбастеров. После чего в заведении появляются новый Джокер и Пеннивайз (комики Пит Холмс и Сет Грин) и принимаются бахвалиться.

Далее следует длительное словесное препирательство, выливающееся в массовое побоище. В какой-то момент кажется, что стороны могут прийти к перемирию - по инициативе Джокера... но нет: это всего лишь очередная подлая уловка супостата!

Нашу рецензию на "Оно 2" смотрите здесь, на "Джокера" с Хоакином Фениксом, только что вышедшего в российский прокат, - здесь.

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