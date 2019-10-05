Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

"Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед", - говорится в поздравлении президента РФ.

По слова Владимира Путина, от профессионализма учителей зависит способность русской школы достойно принять вызовы времени, а также оставаться одной из лучших в мире.

"В вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ. Вы обеспечиваете равные возможности для школьников по всей России. Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем", - добавил глава государства.