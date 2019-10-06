Алексей Абрамов: К созданию стандартов мы будем привлекать потребителей

Какие товары лучше: сделанные по современным ГОСТам или по советским? Почему Росстандарт отменил сразу после принятия ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных? Все это в интервью "Российской газете" разъяснил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Он также сообщил о подготовленном законопроекте о технических условиях на товары и услуги. После экспертизы теми же специалистами, что готовят ГОСТы, они станут частью национальной системы стандартизации. Это упростит бизнесу работу с поставщиками, а начинающим производителям поможет в разработке собственных документов.

Алексей Владимирович, Росстандарт решил провести ревизию советских ГОСТов. Между тем они слывут самыми строгими, а продукция по ним считается самой качественной. Это так?

Алексей Абрамов: Я сейчас на примерах покажу, что современные ГОСТы предъявляют к пищевой продукции гораздо жестче требования, чем советские.

Возьмем ГОСТ 2017 года на томатную пасту. По сравнению с предыдущим стандартом здесь уже исключена соленая томатная паста, включен показатель "вязкость продукта", влияющий на его консистенцию и ранее вообще не оценивавшийся, а еще конкретизированы требования по упаковке и маркировке для удобства потребителя. ГОСТ на консервированную овощную икру ввел разделение по сортам в зависимости от сезонности и сырья, уточнил органолептические, то есть по вкусу и запаху, характеристики в зависимости от сорта и показателей пищевой ценности. А ГОСТ 2017 года на компоты по сравнению с действовавшим ранее уточнил качественные характеристики продукта и ввел более жесткие требования по допускам.

Кроме того, советские и современные ГОСТы - это совершенно разные документы не только по содержанию, но и по идеологии. Заказчиком советских ГОСТов было только государство, поэтому они во многом консервировали возможности советской экономики. Сегодня во всем мире и у нас только часть нормативно-технических документов заказывает государство. Как правило, они требуются под конкретные проектные задачи. А вот основным локомотивом в стандартизации должны быть компании, стремящиеся быть конкурентоспособными. Мы помогаем им в разработке стандартов, в том числе берем на себя часть затрат.

И еще один фактор: с каждым годом появляется все больше новых продуктов, о которых в советское время и не догадывались. Делайте выводы сами.

Часто бывают такие случаи, как с новым ГОСТом на фотоуслуги для новорожденных, - вы его приняли и тут же, чуть не на следующий день, отменили?

Алексей Абрамов: В случае с ГОСТом на фотоуслуги для новорожденных выяснилось, что стандарт не был принят на условиях консенсуса. Общественность возмутилась тем, что люди с конкретными заболеваниями ограничены в своих правах. Поэтому было принято решение приостановить действие стандарта и отправить его на доработку.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы каждый технический комитет максимально учитывал интересы всех, кого затрагивают разрабатываемые стандарты. Как правило, известно, сколько предприятий производят конкретную продукцию в отрасли. Их может быть три или три тысячи - и все они в идеале должны быть вовлечены в обсуждение. А еще необходимо привлечь туда науку, экспертов, профильные ведомства, которые помогут "вываривать" в техническом комитете наиболее взвешенные решения.

Еще одной сложностью является разграничение сфер деятельности технических комитетов, чтобы они не пересекались между собой и отражали интересы всех референтных групп. На мой взгляд, в этом и заключается роль национального органа по стандартизации как рефери в стандартизации, - следить за соблюдением установленных правил. Фактически, если формальный консенсус достигнут, технический комитет проголосовал и особых мнений при обсуждении не поступило, мы после экспертной редакторской корректировки обязаны утвердить стандарт.

То есть консенсус должен быть обязательно достигнут в технических комитетах. Но роль национального органа никто не отменял, и мы всегда готовы поддержать интересы общественности.

И все-таки это исключительный случай?

Алексей Абрамов: С 2016 года единственный. Мы регулярно анализируем, как работают технические комитеты, в том числе через ежегодный рейтинг. Активные много взаимодействуют со всеми заинтересованными участниками, и их стандарты востребованы экономикой, участниками рынка. Есть и технические комитеты, где этот баланс не до конца настроен: недостаточно экспертов в самом комитете или не все стороны привлечены. Тогда бывает, что не все стандарты глубоко проработаны. Иногда баланс зависит и от конкретных людей: готовы ли они к совместной работе, хотят ли разрабатывать стандарты или для них это просто галочка в биографии, что был секретарем или председателем ТК.

Бывает, что крупные игроки продавливают нужный стандарт?

Алексей Абрамов: Инициативная стандартизация через технические комитеты - это достаточно состязательный процесс. Если в ТК есть перекос в сторону одного крупного игрока, это не дает возможности развиваться мелким игрокам и может влиять на инновационность разрабатываемых технологий. Мы хотим, чтобы комитеты были более гибкими, работали не только с теми, кто в них входит. В новой цифровой системе стандартизации, которой мы сейчас занимаемся, мы хотим "прицепить" к комитетам группы наблюдателей из числа небольших компаний, которым интересно знать, куда движется стандартизация в их области.

Как быть с тем, что интересы бизнеса далеко не всегда совпадают с интересами потребителей? Это очень хорошо видно на примере продукции с заменителями молочного жира.

Алексей Абрамов: Росстандарту часто ставят в укор, что мы делаем слишком большую ставку на бизнес, который "на что только не пойдет ради прибыли". Хочу подчеркнуть, что голос потребителей и мнение общественности для нас не менее важны. Нам нужен независимый взгляд, обратная связь, и лучше на ранних стадиях работы. Это как раз к вопросу об общественных наблюдателях.

Наша идея с наблюдателями про это - она и для СМИ, и для активных потребителей. Чтобы все знали, чем занимаются технические комитеты. Это не должна быть кулуарная история, где собрались ты, да я, да мы с тобой и решили, какие будут ГОСТы. Часть технических комитетов нужно "раскачать" и заставить думать не только про то, как стандарт будет работать в бизнесе, но и как он повлияет на потребителей. Вовлечь технически подкованных потребителей в стандартизацию - это серьезная задача, которая потребует, в том числе и привлечение СМИ. Иначе все так и будут думать, что ГОСТы создает Росстандарт, который знает единственно правильное решение.

Что собой будет представлять новая система стандартизации, которую вы упомянули?

Алексей Абрамов: Мы хотим нашу информационную систему сделать ядром разработки стандарта. Все установленные процедуры должны происходить в этой системе, мы убираем все бумажные способы взаимодействия. Хотите обмениваться комментариями, голосовать - пожалуйста. В Росстандарт тоже одним кликом отправляете - и мы все документы получаем. Это не исключает очные заседания технического комитета: когда люди встречаются лично, им проще понять друг друга. Встретились, отразили в системе, мы получили информацию, мы знаем, в каком состоянии разработка конкретного документа и контролируем проект в рамках бюджетного финансирования. Кроме того, мы сможем раньше понимать, что комитет не справляется, люди не заинтересованы в качестве работы и необходимо вмешаться. То есть это платформа и для управления национальной системой стандартизацией, и для организации качественной отраслевой и бизнес-коммуникации на рынке.

Сплошная ревизия, о которой шла речь в начале нашего разговора, затронет 10 тысяч советских ГОСТов. Почему они не могут обновляться так же, как прочие ГОСТы?

Алексей Абрамов: Суть в том, что эти 10 тысяч общесоюзных документов принимались по иным принципам, чем сейчас, без достижения консенсуса с отраслями.

Сегодня, как я уже говорил, все документы попадают в правовое поле действующего закона о стандартизации с учетом мнений технических комитетов. Мы с вами помним, что в девяностые годы какое-то время все по инерции продолжало работать по прежним правилам. Так и эти стандарты из плановой экономики СССР автоматически переместились в разряд национальных. Но нужно помнить, что эти документы разрабатывались в совершенно другой системе. Поэтому в условиях современной модели экономики весь этот багаж нужно пропустить через экспертную отраслевую оценку всех технических комитетов. И на принципах консенсуса принять решение по каждому документу. Не случайно в мировой практике действует правило оценивать актуальность стандарта не реже чем раз в пять лет.

Мы уже провели предварительную оценку объемов предстоящей работы и понимаем, по каким группам она должна вестись. Первая - морально устаревшие, которые необходимо отменить. Документов, которые касаются уже давно никем не выпускаемой для массового потребления продукции, накопилось достаточно. Как мы обещали, список ГОСТов, которые технические комитеты предложат к отмене, мы предварительно, за несколько месяцев до рассмотрения разместим у себя на сайте и сообщим в СМИ.

Следующая группа - это условно "вечные" документы. Метрическая резьба или другие устоявшиеся технологические требования не поменяются даже в цифровой экономике. Но все их нужно еще раз проанализировать на востребованность в отраслях.

А вот третья группа - самая сложная. Это документы, в которые придется вносить изменения. Они не устарели окончательно, ими по-прежнему кто-то пользуется. Но они уже требуют тщательной доработки под современные требования. В какой части нужна актуализация стандартов, мы будем советоваться с отраслевыми экспертами.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

Технические условия станут ближе к ГОСТам

Алексей Владимирович, все больше продуктов делается не по ГОСТам, а по техническим условиям (ТУ), и часто можно слышать мнение, что товары по ТУ далеко не такие качественные, как по ГОСТам. Это так?

Алексей Абрамов: Это далеко не всегда так, есть случаи, когда требования по ТУ более жесткие, чем по ГОСТу. Но все-таки больше уверенности в качестве дают именно национальные стандарты, потому что эти документы - результат глубокой экспертизы и консенсуса в отрасли.

Здесь извечная борьба противоположностей: одни говорят, что мы должны всё знать, что вы там в своих ТУ прописали, другие, наоборот, говорят: "У ваших ГОСТов очень устарелые требования, мы сами знаем, как лучше, и раз мы ничего не нарушаем, не вмешивайтесь в нашу хозяйственную деятельность". Мы спокойно относимся к ТУ, которые разрабатывают производители, если, конечно, они не противоречат минимальным требованиям безопасности. Это проверяют испытательные лаборатории и органы по сертификации, это наша совместная ответственность с Росаккредитацией.

Не собирается ли Росстандарт проверять, что собой представляют эти многочисленные ТУ?

Алексей Абрамов: Нами как раз подготовлен законопроект, который позволит проводить экспертизу ТУ в тех же технических комитетах, что занимаются подготовкой ГОСТов.

Сейчас в Национальную систему стандартизации попадают только ГОСТы, а стандарты организаций и технические условия существуют сами по себе. И получается, что между практикой на предприятиях и национальной системой - пропасть. Мы хотим сделать мостик, чтобы "хорошие" ТУ, которые прошли экспертизу в технических комитетах, могли становиться частью национальной системы. Это будет означать обязательство владельца этого документа раскрыть его содержание, и тогда эти ТУ по умолчанию могут добровольно применяться всеми желающими.

А зачем это владельцу ТУ?

Алексей Абрамов: Для кооперации. Компании с хорошей практикой разработки стандартов нам говорят: "Включите, пожалуйста, в ваш фонд наши документы, у нас много поставщиков, и чтобы мы каждый раз с ними не объяснялись, по каким требованиям мы работаем, мы будем ссылаться на документ из фонда". Они готовы раскрыть его содержание, провести экспертизу, не противоречит ли он ГОСТам, и им не нужен национальный стандарт. Единственное, что нельзя будет делать с такими ТУ - ссылаться на них в госзакупках и нормативных актах. Для добровольного применения - пожалуйста.

Для этих целей мы также планируем разработать удобный цифровой сервис по оценке с возможностью подготовки ТУ, чтобы к нам за помощью мог обратиться любой предприниматель. Многие производители делают ошибки по незнанию того, как разработать самостоятельно или кто им может профессионально помочь с созданием документов, которые будут соответствовать всем требованиям, и более того, будут учитывать особенности того оборудования или места, где производство налаживается, и персонала, который будет там работать. На основе типовых решений, наших шаблонов через новый сервис можно создать такие ТУ.