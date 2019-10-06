Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США

Бывшая лава МИД Испании Ана Паласио считает, что принятие Украиной так называемой "формулы Штайнмайера" ведет к восстановлению отношений России с Западом. В то же время, по ее словам, США начинают сдавать позиции и становиться деструктивным фактором мировой политики.

Паласио отмечает в статье для Project Syndicate, что Москва стала действительно влиятельным игроком на международной арене. Она призвала считаться с растущей стратегической мощью России.

В качестве примера экс-глава МИД Испании рассмотрела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп смог писать только гневные "твиты", а Россия выступила в качестве потенциального гаранта стабильности в регионе.