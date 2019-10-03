Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что изначальный текст предполагал введение закона об особом статусе Донбасса и фиксацию его в конституции, а затем проведение выборов. Однако при обсуждении этой последовательности экс-президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу, заявив, что не знает, кого в итоге выберут, рассказал Лавров в интервью Первому каналу.

По словам главы МИД, это было конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым подходом. Тогда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и предложил формулу. "Это уже компромисс и уступка", - заявил Лавров, подчеркнув, что никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может.

Говоря о дате проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Франции, России, Германии и Украины), Лавров отметил, что ее определят сами президенты, пишет РИА Новости.

Напомним, первого октября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Это значит, что до выборов в Донбассе закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.

Киевские власти признали особое право Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. Так главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в совместном заявлении прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера". Они подчеркнули, что продолжат вести переговоры в Минске, чтобы достичь полного самоуправления и самоопределения.

Глава Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев высоко оценил согласование "формулы Штайнмайера" и назвал это победой здравого смысла и общим успехом.