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06.10.2019 08:30
Рубрика: Спорт

Головкин победил Деревянченко и завоевал титулы IBF и IBO

Текст: Максим Домчев
Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, победив по очкам украинца Сергея Деревянченко.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Казахстанский боксер Геннадий Головкин. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Казахстанский боксер Геннадий Головкин. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Головкин долгое время доминировал в среднем весе. Не менее 19 раз он защищал чемпионские титулы по различным версиям. Однако в сентябре прошлого года потерял все, уступил мексиканцу Саулю Альваресу, который в ноябре дебютирует в полутяжелом весе в поединке против россиянина Сергея Ковалева.

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Лишившись поясов, Головкин решил не уходить из бокса. Он принял решение сменить тренера - он пригласил на этот пост Джонатона Бэнкса, ранее работавшего с Владимиром Кличко. В июне в рейтинговом бое Головкин в четвертом раунде нокаутировал Стива Роллса из Канады, получив право поспорить за вакантные титулы по версиям IBF и IBO.

Поединок против 33-летнего украинца Сергея Деревянченко, имевшего до этого боя 13 побед, 10 нокаутом и одно поражение, давал проведшему на ринге 41 бой (39 побед - 35 нонаутом) Головкину шанс снова обрести титулы.

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Дебют боя, проходившего на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден", остался за 37-летним Головкиным. Его оппонент побывал в нокдауне в первом раунде, во втором получил рассечение. Однако Деревянченко не сдался и шел вперед, стараясь наносить как можно больше ударов. Головкин же старался не расходовать силы и отвечал точными выпадами.

В итоге все три судьи отдали победу Головкину - 114:113, 115:112, 115:112. И все же в зале нашлось много недовольных. Во время вручения чемпионских поясов раздавался свист.

Для Деревянченко это поражение стало вторым в поединках за чемпионский титул. Ранее он уступил американцу Дэниэлу Джейкобсу в равном бое. Но двое из трех судей все же отдали предпочтение сопернику.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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