Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу

Казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко после поединка в Нью-Йорке были отправлены в больницу.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке прошел бой за вакантные титулы чемпионов IBF и IBO, в котором Геннадий Головкин из Казахстана победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. После окончания поединка оба боксера отправились в больницу, сообщает РИА Новости

Причиной этому стали нокдауны, в которых побывали боксеры, а у Деревянченко еще и появилось сильное рассечение. Врачи должны были убедиться, что спортсмены не получили никаких повреждений.

Тем временем сам Деревянченко уже заявил, что готов провести матч-реванш. "Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов", - сказал украинец.