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06.10.2019 12:40
Рубрика: Спорт

Головкина и Деревянченко после боя отправили в больницу

Текст: Максим Домчев

Казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко после поединка в Нью-Йорке были отправлены в больницу.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке прошел бой за вакантные титулы чемпионов IBF и IBO, в котором Геннадий Головкин из Казахстана победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. После окончания поединка оба боксера отправились в больницу, сообщает РИА Новости

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Причиной этому стали нокдауны, в которых побывали боксеры, а у Деревянченко еще и появилось сильное рассечение. Врачи должны были убедиться, что спортсмены не получили никаких повреждений.

Тем временем сам Деревянченко уже заявил, что готов провести матч-реванш. "Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов", - сказал украинец.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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