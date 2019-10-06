Константин Косачев: Американские спецслужбы творят что хотят

Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Знаю Ингу давно по активной совместной работе на международном треке, в том числе американском. В качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США Инга сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями, да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс".

Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет.

Пока авторство провокации - за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений.

Инге Юмашевой #yumasheva - лучи добра, человеческая поддержка и профессиональная солидарность!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook