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06.10.2019 10:40
Рубрика: Власть

Константин Косачев: Американские спецслужбы творят что хотят

Текст: Константин Косачев (сенатор)
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Знаю Ингу давно по активной совместной работе на международном треке, в том числе американском. В качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США Инга сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями, да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс".

Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Пока авторство провокации - за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений.

Инге Юмашевой #yumasheva - лучи добра, человеческая поддержка и профессиональная солидарность!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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