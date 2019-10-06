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06.10.2019 09:49
Рубрика: В мире

Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной

Текст: Алексей Чуриков

"Сирийские демократические силы", SDF, заявили о готовности начать тотальную войну против Турции, если Анкара предпримет новую военную операцию в северных районах Сирии. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил лидер SDF Мустафа Бали.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая военная операция, целью которой станет установление "зоны безопасности" вдоль турецко-сирийской границы, может начаться в ближайшие дни.

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
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"SDF сохраняет приверженность установленным механизмом обеспечения безопасности рамкам. Тем не менее, чтобы защитить себя и свой народ, мы без колебаний ответим тотальной войной по всей границе на любое неспровоцированное нападение Турции", - написал Бали.

Напомним, что незадолго до этого в Анкаре завершились переговоры США и Турции по вопросу создания "зоны безопасности" на севере Сирии к востоку от Евфрата. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что если процесс создания этой зоны будет приостановлен или отложен, Анкара будет вынуждена отказаться от объединения своих усилий с Вашингтоном по Сирии.

Официальный Дамаск при этом выступает против этого соглашения между США и Турцией. В сирийском правительстве убеждены, что подобного рода договоренности грубо нарушают принципы международного права и устава ООН, а также являются вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Борьба курдов за государственность
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