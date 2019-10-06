Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной

"Сирийские демократические силы", SDF, заявили о готовности начать тотальную войну против Турции, если Анкара предпримет новую военную операцию в северных районах Сирии. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил лидер SDF Мустафа Бали.

#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) 5 октября 2019 г.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новая военная операция, целью которой станет установление "зоны безопасности" вдоль турецко-сирийской границы, может начаться в ближайшие дни.

"SDF сохраняет приверженность установленным механизмом обеспечения безопасности рамкам. Тем не менее, чтобы защитить себя и свой народ, мы без колебаний ответим тотальной войной по всей границе на любое неспровоцированное нападение Турции", - написал Бали.

Напомним, что незадолго до этого в Анкаре завершились переговоры США и Турции по вопросу создания "зоны безопасности" на севере Сирии к востоку от Евфрата. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что если процесс создания этой зоны будет приостановлен или отложен, Анкара будет вынуждена отказаться от объединения своих усилий с Вашингтоном по Сирии.

Официальный Дамаск при этом выступает против этого соглашения между США и Турцией. В сирийском правительстве убеждены, что подобного рода договоренности грубо нарушают принципы международного права и устава ООН, а также являются вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.