Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семье скончавшегося в воскресенье вице-спикера СФ Евгения Бушмина, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-секретаря главы Совфеда Владислава Пономаренко.

Он рассказал, что в последние дни, когда состояние здоровья Бушмина ухудшилось, его коллеги и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда были с ним на связи, навещали его. По словам Пономаренко, председатель палаты позвонила вдове Бушмина и выразила соболезнования родным сенатора.

Евгений Бушмин родился 4 октября 1958 года. В Совете Федерации представлял сначала родную Нижегородскую, затем Ростовскую область. На посту вице-спикера СФ курировал вопросы бюджета и финрынков, экономического блока.

Прощание с сенатором пройдет 8 октября в ритуальном зале ЦКБ, затем (по предварительной информации) он будет похоронен на Троекуровском кладбище.