В двенадцати регионах в ближайшую пятилетку темпы роста экономики будут гораздо выше среднероссийских - от 4 до 8,8 процента ежегодно.

Таков прогноз Минэкономразвития, который приложен к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. Всего в России 85 регионов. В число лидеров экономического роста вошли Чукотка, Иркутская, Амурская, Магаданская, Московская, Ульяновская, Ярославская, Свердловская и Новосибирская области, Якутия, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея. Они будут богатеть благодаря инвестициям в добычу угля, нефти, золота, алмазов, переработку леса, машиностроение, фармацевтику, химпром, торговлю и строительство. Эти отрасли продолжат здесь интенсивно развиваться.

На противоположной стороне - двенадцать самых "медленных" регионов с темпами роста от 0,2 до 1,6 процента (Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Костромская и Владимирская области), за исключением Сахалина. Это единственный регион, чья экономика в ближайшие пять лет будет сокращаться, причем довольно быстро, вслед за падением производства в нефтегазовом секторе. Минус составит 3,1 процента ежегодно.

Этот прогноз основан на оценках, которые утвердили сами региональные правительства. Минэкономразвития их транслирует, и то в неполном виде, а лишь ограничиваясь лучшими и худшими.

Отвечая на главный вопрос - сократится ли разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными регионами (сейчас доля бедных в субъектах РФ колеблется от 6 до 40 процентов), Минэкономразвития признает, что он останется и через пять лет из-за слишком разных стартовых условий. Но степень дифференциации, считают в министерстве, существенно снизится.

Лидеры будут богатеть благодаря инвестициям в добычу угля, нефти, золота, алмазов, переработку леса, машиностроение, фармацевтику, химпром...

Однако этот разрыв так и будет пропастью, предупреждает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, если прогнозы регионов и федерального центра не будут согласованы между собой. А сейчас именно это и происходит, указывает экономист.

Публикация показателей по всем 85 регионам продемонстрировала бы, что представленные регионами параметры не сочетаются с макроэкономическими индикаторами на уровне экономики России. Для понимания реальной картины пространственного развития выборочного прогноза совершенно недостаточно, считает Широв.

"Ранее, - поясняет он, - Минэкономразвития обрабатывало и согласовывало региональные прогнозы хотя бы на уровне федеральных округов, сейчас оно полностью утратило этот функционал. Осталось уповать только на высокую квалификацию региональных специалистов, занимающихся прогнозированием - под давлением обстоятельств их уровень постоянно растет".

Кроме того, по словам эксперта, постепенно появляются инструменты ответственности региональных властей за их прогнозы, но этого мало.

"Качество этих прогнозов все равно будет разным, значит, нужно возвращаться к их согласованию на федеральном уровне, - призывает Широв. - Прогноз - это один из ключевых инструментов обоснования и согласования экономической политики. Поэтому культура пространственного прогнозиро­вания должна быть восстановлена".

Качество прогнозов развития регионов очень разное, а значит, нужно возвращаться к их согласованию на федеральном уровне

Казалось бы, это чисто административный вопрос, но за ним стоят реальные решения. Например, прогнозы регионального развития учитываются при распределении федеральной помощи - межбюджетных трансфертов. В текущих условиях эффективность этого распределения как минимум не очевидна: "Есть риск, что деньги получат не те, кто в них реально нуждается, а те, кто заявит заниженные темпы роста", - говорит Широв. Та же проблема возникает при распределении средств в рамках национальных проектов.

Требования к эффективности распределения федеральной поддержки будут расти: ее объем в отношении к ВВП, согласно проектировкам Минфина, сократится с 2,2 процента в 2019 году до 1,9 процента в 2022 году (в номинальном выражении запланирован небольшой рост с 2,4 до 2,5 триллиона рублей), при этом расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ должны вырасти за ближайшие три года на 6 процентов в реальном выражении.

Несмотря на существенную разницу в прогнозах, доля девяти наиболее экономически развитых субъектов Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан) в суммарном объеме ВРП через пять лет практически не изменится. По оценке Минэкономразвития, в 2019 году она составит 51,3 процента, в 2024 году подрастет на 0,5 процента.