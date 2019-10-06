Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки

Загорелась лампочка уровня топлива, но вы уверены, что дотянете до заправки, причем делаете так регулярно. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?

Самая большая неприятность при таком сценарии может произойти из-за топливного голодания электрического бензонасоса, а точнее - его моторчика, который при малом количестве бензина или солярки начинает "дышать" воздухом. Кроме того, езда с почти пустым баком чревата попаданием воздуха в магистраль.

Такое "завоздушивание" системы может привести к неисправности целого ряда элементов, и прежде всего сетчатого фильтра в насосе, а также форсунок и даже топливной аппаратуры. В то же время, если в топливную систему попадет воздух, у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, даже если вы уже доехали до АЗС и залили топливо.

Кроме того, бензонасос при езде "на сухую" не получает достаточного охлаждения, ведь когда бак полон или почти полон, топливный насос охлаждается самими бензином или соляркой. В противном случае источник отвода тепла отсутствует, бензонасос начинает греться, и, если вы проездите с почти пустым баком длительное время (читай - без остановок в пути), может расплавиться - такие случаи, увы, встречаются.

Еще одна вероятная причина неприятностей - конденсат. Дело в том, что когда топливный бак пустеет, на его стенках от перепада температур образуется влага. Со временем эта жидкость скапливается на дне бака. А поскольку вода тяжелее бензина и солярки, такая увлажненность приводит к проблемам с запуском мотора и провоцирует коррозию, если бак автомобиля металлический. В последнем случае элементы ржавчины со временем могут попадать в топливный фильтр со всеми вытекающими последствиями.

Малый остаток топлива грозит также попаданием в топливную систему грязи, а точнее говоря - выпадающих в осадок элементов. Эти субстанции при недостатке топлива насос начинает активнее всасывать и подавать через фильтр. Кстати, ответственный автовладелец обязательно позаботится об очистке топливного бака хотя бы раз в год. Причем лучше всего такую процедуру проводить до начала холодов, поскольку в зимних условиях нагрузка на двигатель и всю топливную систему наиболее высока.

Наконец, не каждый знает, что не самым лучшим образом на техническом состоянии автомобиля сказывается также езда с баком, заправленным "под завязку".

Современные топливные системы откалиброваны таким образом, чтобы вентилировать и охлаждать небольшое количество воздуха, имеющееся в топливном баке, а также отводить пары, образующиеся в системе ввиду нагрева топлива от работы бензонасоса. Заправка же "до полной" этот минимум воздуха вытесняет. При такой заправке в жаркое время следует также помнить, что топливо при нагреве расширяется.

Если на АЗС оно хранится в емкостях под землей и имеет низкую температуру, то уже в топливном баке происходит нагрев, и, соответственно, увеличивается давление на стенки бака и крышку заправочной горловины. Если вы поедете сразу после заправки, проблем не будет.

Однако если сразу поставить машину на стоянку - не исключены "вытекающие последствия". Кроме того, в случае ДТП и повреждения топливной системы при заправке "по максимуму" риск возгорания автомобиля повышается в несколько раз.