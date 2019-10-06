Новости

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому 06:02
В Приморье прибыла горевшая в море плавбаза "Петр Житников" 05:17
В Якутии уволилась обещавшая "спустить шкуру" с ребенка учительница 05:06
Вице-премьер России Борисов провел встречу с главой Венесуэлы Мадуро 04:46
Турция начала стягивать дополнительные войска к сирийской границе 04:11
The Washington Post назвал заискивающим разговор Трампа с Путиным 03:13
ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка 02:59
Хейли сочла невозможной дружбу между США и Россией 02:21
США предостерегли Турцию от одиночной операции в Сирии 02:05
Пять слонов упали с водопада в Таиланде 01:45
В Багдаде боевики напали на журналистов местного ТВ-канала 00:52
В ДТП с автобусом в Англии пострадали почти 40 человек 00:27
В пристройке к зданию МИД произошло задымление из-за замыкания 00:05
На Филиппинах восстановят православный храм 05.10.2019
СМИ: Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флажок 05.10.2019
РПЦ: Христиане Ближнего Востока и Северной Африки подвергаются гонениям 05.10.2019
Ученые доказали, что Вселенная является гигантской паутиной 05.10.2019
На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом погибли два человека 05.10.2019
Льорис избежал перелома 05.10.2019
СМИ: Трамп сомневался по поводу причастности Москвы к делу Скрипалей 05.10.2019
СМИ: Минэнерго США требовало включить американцев в правление "Нафтогаза" 05.10.2019
"Манчестер Юнайтед" окрылил Соболева 05.10.2019
США и КНДР не смогли найти компромисс на переговорах 05.10.2019
Дубль Соболева помог "Крыльям Советов" победить "Сочи" 05.10.2019
Трамп рассказал, что Ромни умолял назначить его госсекретарем США 05.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 05:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии уволилась обещавшая "спустить шкуру" с ребенка учительница

Текст: Анна Бондаренко

В Якутии заявление об увольнении по собственному желанию написала учительница, которая пообещала "спустить шкуру" с ребенка, сообщил в своем Instagram министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Фото: iStock
В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов

В пятницу в Сети появился ролик, снятый в сельской школе Сунтарского улуса Якутии. В кадре учитель трясет за грудки младшеклассника, угрожая расправой за потерянную тетрадь. Как выяснилось, это учительница английского языка, устроившаяся на работу в сентябре.

В школе началась служебная проверка.

"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее, комиссия продолжает служебную проверку. Стало известно о наличии конфликта между обоими сторонами. Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации, абсолютно недопустимо! Люди, позволяющие себе такие действия, не должны работать в школе", - прокомментировал ситуацию республиканский министр.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Турция начала стягивать дополнительные войска к сирийской границе
КНДР объявила о провале ядерных переговоров с США в Швеции
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию