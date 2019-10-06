В Якутии уволилась обещавшая "спустить шкуру" с ребенка учительница

В Якутии заявление об увольнении по собственному желанию написала учительница, которая пообещала "спустить шкуру" с ребенка, сообщил в своем Instagram министр образования и науки республики Владимир Егоров.

В пятницу в Сети появился ролик, снятый в сельской школе Сунтарского улуса Якутии. В кадре учитель трясет за грудки младшеклассника, угрожая расправой за потерянную тетрадь. Как выяснилось, это учительница английского языка, устроившаяся на работу в сентябре.

В школе началась служебная проверка.

"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее, комиссия продолжает служебную проверку. Стало известно о наличии конфликта между обоими сторонами. Но в любом случае считаю, что такое поведение со стороны взрослого, тем более учителя, по отношению к ребенку ни при какой конфликтной ситуации, абсолютно недопустимо! Люди, позволяющие себе такие действия, не должны работать в школе", - прокомментировал ситуацию республиканский министр.