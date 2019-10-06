В Башкирии дети сняли на видео драку школьниц на уроке

20 тысяч просмотров набрало видео драки школьниц на уроке, размещенное в социальной сети. Выставивший эти кадры пользователь заявляет, что снято оно в одной из школ города Стерлитамака.

На кадрах видно, как перед доской две девочки вцепились друг другу в волосы. Несколько школьниц разнимают их, а педагог сначала в шоке смотрит на происходящее, затем убирает от доски вазу, чтобы дети не поранились, а затем пытается встать между детьми. В этот момент одну из девочек все-таки удалось увести из класса.

Все это снимают мальчишки, которые громко смеются и радостно хлопают в ладоши.

- Что происходит в Стерлитамаке? Откуда столько жестокости среди подростков? Почему родители не обращают внимания на поведение детей? - написала в своем посте Гульнара Г. - Мне очень жаль учителей. Их не уважают ученики, нет почтения и страха. Мы одного взгляда своей учительницы боялись! Тут же затихали, как только она посмотрит на нас. А теперь родители готовы "сожрать" учителей за то, что их детей "недооценивают".

Напомним, что совсем недавно Стерлитамак "прославился" на всю страну после сообщения зоозащитников в соцсети о том, что дети убили петардами щенков.