В Омске в ДТП с квадроциклом 1 погиб, 4 пострадали

В Омске сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, в результате которого погиб водитель квадроцикла.

Сообщение о ДТМ в Октябрьском округе Омска поступило в дежурную часть ГИБДД сегодня в 6:20 часов утра. По предварительным данным, водитель квадроцикла в районе пересечения улицы 3-я Транспортная с улицей Богдана Хмельницкого столкнулся с автомобилем Kia Rio. От удара иномарка врезалась в светофор.

- В результате автоаварии водитель квадроцикла скончался в карете скорой медицинской помощи, - сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области.

Водитель и две девушки-пассажирки Kia Rio госпитализированы. Пассажир квадроцикла также доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.