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06.10.2019 02:05
Рубрика: В мире

США предостерегли Турцию от одиночной операции в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, заявившего, что Анкара в ближайшее время начнет операцию против сирийских курдов. По его словам, любая несогласованная с Соединенными Штатами военная операция Турции в Сирии вызовет у Вашингтона серьезное беспокойство.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Эспер отметил, что действия Анкары могут подорвать американо-турецкие интересы в республике, в том числе нанесение поражения ДАИШ. Он добавил, что США сосредоточены на том, чтобы зона безопасности заработала. "Это лучший путь для прогресса", - цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Напомним, Эрдоган заявил, что новая турецкая войсковая операция на территории Сирии может начаться в ближайшие дни. Целью операции станет создание "зоны безопасности" вдоль границы с Турцией.

Ранее глава министерства иностранных дел Сирии Валед Муаллем с трибуны ООН потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым необходимым способом, если они останутся.

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