Дамаск потребовал от США и Турции вывести войска с территории Сирии

Как уточняет The Associated Press, заявление Муаллема на Генеральной Ассамблее ООН было сделано в тот момент, когда Турция и Соединенные Штаты продвигают идею по созданию безопасной зоны вдоль границы Сирии с Турцией. Сейчас идет разработка новой конституции страны. Министр иностранных дел Сирии занял жесткую позицию, подчеркнув, что не должно быть никакого вмешательства в этот процесс со стороны какого-либо государства.

Речь Муаллема, отмечают эксперты, высветила огромные проблемы, связанные с достижением примирения в Сирии, где во время конфликта, который продолжается с марта 2011 года, погибли более 400 тысяч человек, а еще миллионы стали вынужденными переселенцами.

Более чем восьмилетний конфликт также привлек в Сирию многочисленных иностранных военных и тысячи иностранных боевиков, многие из которых поддержали ныне побежденную экстремистскую ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ - ред.), а другие все еще выступают на стороне непримиримой оппозиции и сражаются с правительственными силами.

"Соединенные Штаты и Турция поддерживают незаконное военное присутствие на севере Сирии, - сказал Муаллем. - Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены с нее". Если они откажутся, сказал он, "мы имеем право принимать любые и все контрмеры, разрешенные международным правом".

В Сирии насчитывается около 1000 американских военнослужащих с миссией по борьбе с боевиками ДАИШ. Соединенные Штаты также поддерживают курдские группировки на северо-востоке Сирии, которые выступают против сирийского правительства и борются против суннитских экстремистских групп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть войска домой, но военные чиновники Пентагона выступают за "поэтапный подход" к этому процессу.

Глава сирийской дипломатии назвал Турцию и Соединенные Штаты "высокомерными странами" в плане ведения дискуссий и достижения соглашений о создании так называемой "безопасной зоны внутри Сирии", как если бы они находились на их собственной земле. По его словам, любое соглашение без согласия правительства Сирии будет отклонено.

Соглашение между Вашингтоном и Анкарой удерживает поддерживаемых США сирийских курдских боевиков, которых Турция считает террористами, вдали от северо-восточной границы Сирии с Турцией. Речь идет о территории глубиной от пяти до 14 километров. Соглашение также позволяет вывоз тяжелого оружия из зоны глубиной в 20 километров. Протяженность зоны еще не согласована обеими сторонами, но, вероятно, она простирается на сотни километров.

Большая часть Сирии сейчас находится под контролем сирийского правительства, которое поддерживают Россия и Иран. Тем не менее, сирийские повстанцы и экстремисты по-прежнему удерживают Идлиб на северо-западе, а поддерживаемые США курдские группировки контролируют части богатого нефтью северо-востока страны.

Сирийское правительство утверждает, что Идлиб остается очагом для "террористов". Глава МИД Сирии заверил, что "война против терроризма" будет продолжаться "до искоренения последнего оставшегося террориста".

Ранее на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявил о создании комитета, который подготовит проект новой конституции Сирии. Он, по его словам, мог бы стать важным шагом на пути к прекращению многолетней войны в Сирии. В субботу глава ООН объявил, что комитет впервые встретится в Женеве 30 октября. По словам Гутерриша, за новой конституцией последуют "свободные и справедливые выборы под наблюдением Организации Объединенных Наций".

Комитет был уполномочен на проходившей в России сирийской мирной конференции в январе 2018 года, но сторонам потребовалось почти 20 месяцев, чтобы договориться о его составе в 150 членов. В частности, о гражданском обществе из 50 человек, состоящем из экспертов, независимых деятелей, лидеров племен и женщин, которые будут работать совместно с 50-ю представителями от правительства и 50-ю - от оппозиции. ООН была уполномочена составить список представителей так называемого гражданского общества, но этот выбор столкнулся с возражениями, в основном со стороны сирийского правительства.

В соответствии с недавно объявленными условиями, комитет "под руководством Сирии и находящийся в собственности Сирии", с посланником ООН Гейром Педерсеном в качестве посредника, внесет поправки в нынешнюю конституцию 2012 года или подготовит проект нового основного закона страны.

Валед Муаллем подчеркнул, что этот комитет будет работать без каких-либо предварительных условий, его рекомендации должны быть сделаны независимо, и "на комитет не должны налагаться какие-либо сроки или обязательства".

Касаясь другого длительного геополитического спора, Муаллем обвинил Израиль в том, что он начал "еще одну фазу эскалации" посредством своих неоднократных нападений на сирийскую территорию и территорию других соседних стран. Он подчеркнул, что "это заблуждение" - думать, что сирийский конфликт заставит правительство Сирии утратить свое "неотъемлемое право" вернуть Голанские высоты, которые Израиль захватил во время войны в июне 1967 года. Эта аннексия не признана международным правом.

Администрация Трампа в марте подписала декларацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами, полностью изменив более чем полувековую политику США на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также переместил посольство США в Иерусалим в знак признания претензий Израиля на столицу.

"Это заблуждение полагать, что решения администрации США о суверенитете над Голанами могут изменить исторические и географические факты или положения международного права. Голаны были и всегда будут частью Сирии", - заключил Муалем.