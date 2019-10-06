В ГД задумаются о поездках в США после ситуации с допросом депутата

Инцидент с допросом спецслужбами США депутата ГД Инги Юмашевой говорит о том, что парламентариям "стоит задуматься" об участии в мероприятиях на территории США. В любом случае, Вашингтон должен представить внятные объяснения. Об этом журналистам заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее появилась информация о том, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву. Сообщивший об этом посол России в США Анатолий Антонов пояснил, что допрос продолжался около часа, при этом Юмашевой задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы". Депутат прибыла в США на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября.

- Действия американских властей в данном случае недопустимы и отчетливо показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений, - заявил Сергей Неверов.

Вице-спикер ГД выразил надежду, что американская сторона представит "внятные объяснения" причин произошедшего.

- Хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом, - признался Неверов.

Глава фракции напомнил, что в Думе Инга Юмашева координирует работу группы по связям с Конгрессом США и прибыла для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации.

- В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было, - считает парламентарий.

Неверов также отметил, что парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны.

- Случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США, - резюмировал он.