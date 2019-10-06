В Киеве проходит митинг против "формулы Штайнмайера"

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". В этот раз организаторами акции выступили националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, объединившиеся в "Движение сопротивления капитуляции".

На центральной площади украинской столицы к настоящему моменту собралось, по непроверенным сведениям, от двух до десяти тысяч человек. По информации ресурса "Громадьске", ссылающегося на начальника киевской полиции Андрея Крищенко, на "народное вече" пришло до десяти тысяч человек, и обстановка на данный момент "спокойная".

На плакатах митингующих можно заметить надписи "Нет капитуляции" и "Слуга, выходи, народ пришел" (намек на партию Владимира Зеленского "Слуга народа" - прим. "РГ"). Как передают корреспонденты с места событий, люди периодически выкрикивают националистические речевки, поют гимн Украины. Ряд представителей СМИ отмечают, что из-за начавшегося в Киеве дождя часть митингующих потянулась в сторону метро.

Призывы к протестам в связи с подписанием Киевом "формулы Штайнмайера" начались в середине недели. Представители "Движения сопротивления капитуляции" и лично Порошенко фактически пообещали Зеленскому новый майдан, если тот продолжит имплементацию формулы. Более того, нынешнему президенту Украины угрожают импичментом за "измену родине".