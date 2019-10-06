Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга

Трудно смотреть этот ролик, удерживая правую руку от того, что не переключать воображаемый рычаг коробки передач, а левую - чтобы не выкручивать воображаемый руль для плавного выезда с парковки. Ведь нужна всего какая-то пара движений: раз-два и готово!

Но не всё так просто у владельца Hyundai из американского Бивертона (штат Орегон), героя этого видео. Он (или она) не ищет легких путей, не сдает назад, как учили в автошколе, параллельно выкручивая руль вправо, чтобы выехать с парковочного места влево и, вернув руль в исходное положение, умчаться по своим делам.

Никто не мешает водителю, но он мужественно крутится на ограниченном пятачке, словно натыкается на невидимые стены, проезжает лишь метр-полтора и возвращается назад, каждый раз разворачивая машину на 2-3 градуса.

За две минуты он 11 (одиннадцать!) раз сдает назад и возвращается. Если в Орегоне есть игра "развернись на стоянке за максимальное число движений", то вот он, наш потенциальный победитель.