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06.10.2019 16:30
Рубрика: Видео

Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга

Текст: Вадим Давыденко

Трудно смотреть этот ролик, удерживая правую руку от того, что не переключать воображаемый рычаг коробки передач, а левую - чтобы не выкручивать воображаемый руль для плавного выезда с парковки. Ведь нужна всего какая-то пара движений: раз-два и готово!

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но не всё так просто у владельца Hyundai из американского Бивертона (штат Орегон), героя этого видео. Он (или она) не ищет легких путей, не сдает назад, как учили в автошколе, параллельно выкручивая руль вправо, чтобы выехать с парковочного места влево и, вернув руль в исходное положение, умчаться по своим делам.

Никто не мешает водителю, но он мужественно крутится на ограниченном пятачке, словно натыкается на невидимые стены, проезжает лишь метр-полтора и возвращается назад, каждый раз разворачивая машину на 2-3 градуса.

За две минуты он 11 (одиннадцать!) раз сдает назад и возвращается. Если в Орегоне есть игра "развернись на стоянке за максимальное число движений", то вот он, наш потенциальный победитель.

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#видео #авто