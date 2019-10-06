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06.10.2019 18:04
Рубрика: Страхование

Две стороны одной бумаги

Водители смогут совместить ОСАГО со страховкой от несчастного случая
Текст: Юлия Кривошапко
В России могут появиться полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с дополнительной защитой водителя от несчастных случаев. Требования Банка России к такому продукту вступают в силу 7 октября.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

По ОСАГО в случае аварии компенсируется ущерб другим участникам дорожного движения, а не виновнику инцидента. Если же автовладелец приобретет страховку от несчастных случаев, при ДТП с ущербом здоровью он также сможет рассчитывать на выплаты.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Предполагается, что условия страхования от несчастных случаев будут размещаться на оборотной стороне полиса ОСАГО, пояснили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Срок действия обеих страховок должен быть одинаковым.

Указание ЦБ оговаривает, что страховая сумма по договору страхования от несчастных случаев должна составлять не менее 500 тысяч рублей, а выплата - определяться как процент от страховой суммы по той же таблице выплат, которая работает при расчете возмещения при причинении вреда здоровью в ОСАГО.

Условия страхования от несчастных случаев будут размещаться на оборотной стороне полиса ОСАГО

Напомним, размер возмещения по "автогражданке" за вред жизни и здоровью зависит от вида и степени тяжести повреждений. Компенсация производится за каждую из травм, но не может превышать максимального значения.

Фото: iStock
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Повреждения, которые не приводят к полной потери трудоспособности, считаются легкими. Они относительно просто излечиваются и не имеют в дальнейшем серьезных последствий. В таких случаях пострадавший может получить 0,05-10 процентов от максимально возможной суммы компенсации.

Тяжкий ущерб здоровью требует длительного лечения в больнице, может привести к инвалидности или смерти. В таких случаях сумма компенсации варьируется от 40 до 100 процентов от максимальной.

#ОСАГО #автострахование