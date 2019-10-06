Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни зампреда Совета Федерации Евгения Бушмина.

- Евгений Викторович внес большой вклад в развитие российского парламентаризма, - отметил спикер, которого цитирует пресс-служба нижней палаты. - Депутат Госдумы, заместитель министра финансов, член Совета Федерации - четверть века он отдал законотворческой работе.

Володин поделился мнением о том, что Евгения Бушмина на протяжении всей его деятельности отличали доброта, отзывчивость, порядочность, высокий профессионализм.

- Все это позволило ему заслужить уважение в обществе и авторитет среди коллег, - добавил спикер ГД.

Ранее стало известно, что сенатор от Ростовской области скончался в воскресенье после продолжительной болезни.

На посту заместителя председателя верхней палаты парламента Бушмин курировал экономический блок вопросов.