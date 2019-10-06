Все матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне

Континентальная хоккейная лига объявила, что все матчи 6 октября начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся защитнике "Сибири" Самвеле Мначяне.

29-летний защитник "Сибири" Самвел Мнацян скончался от онкологического заболевания. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига, клубы, за которые выступал хоккеист, а также вся хоккейная общественность выразила семье и близким хоккеиста свои соболезнования.

По решению КХЛ, все матчи, которые состоятся 6 октября, начнутся с минуты молчания в память о сражавшемся за свою жизнь до последнего Мнацяне. В воскресенье пройдут матчи "Барыс" - "Северсталь", "Локомотив" - "Авангард", "Сочи" - "Амур" и "Динамо" (Минск) - "Ак Барс".

Как сообщил ТАСС генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский, в клубе верили, что Самвелу все же удастся победить болезнь. "Со стороны клуба мы сделаем все необходимое. Мы надеялись до последнего", - сказал Фастовский.

Напомним, что рак у Мнацяна был диагностирован летом 2018 года. У хоккеиста была опухоль в позвоночнике. Он долго лечился и боролся за свою жизнь, но болезнь не оставила никаких шансов.