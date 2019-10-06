Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный

Когда в 2010 году вместо "гадкого утенка" Sportage II на российском рынке появился кроссовер следующего поколения, все ахнули. Новая машина была похожа на космический боевой челнок из фильмов будущего, а яркая цветовая палитра не меньше года превращала Kia в шоу-стоппер наравне с какими-нибудь Porsche и Ferrari. Неудивительно, что при адекватных ценах Kia Sportage III стал хитом продаж. Беда подкралась откуда не ждали - кроссовер оказался технически "сырым", попортив крови тысячам владельцев. Так стоит ли рассматривать его на вторичном рынке?

Kia Sportage III выпускался с 2010 по 2016 год, успев пережить один рестайлинг в 2014 году. Львиная доля автомобилей была продана с бензиновым двигателем 2.0 (150 л.с.), в то время как около 10% машин разошлись с 2.0-литровым дизелем (136 или 184 л.с.).

Больше половины автомобилей оснащены полноприводной трансмиссией, хотя найти моноприводный вариант также не составит труда. А вот если выбор падет на механическую коробку передач, то особого разнообразия на вторичном рынке не будет - три четверти кроссоверов были проданы с автоматами.

Цены на вторичном рынке сегодня начинаются где-то от 600 тыс. рублей. За эти деньги можно рассчитывать на бензиновые варианты в базовых комплектациях с пробегом 150-200 тыс.км. Дизельные исполнения стоят от 700-750 тыс. рублей. С этих же цифр начинаются обновленные "Спортейджи".

Самые свежие кроссоверы Kia будут 2015 года выпуска, с пробегом около 50-70 тыс.км и с топовым 184-сильным турбодизелем. Такие экземпляры не купить дешевле 1-1,2 млн рублей.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Kia.

Базовым для Kia Sportage III является атмосферный бензиновый двигатель 2.0 (150 л.с.) серии G4KD с цепным приводом ГРМ. Увы, двигатель оказался проблемным, хотя стопроцентной закономерности тут нет. У мотора две главные беды, и обе серьезные - проворот вкладышей и появление задиров на стенках цилиндров. И та, и другая беда могут настигнуть еще до наступления стотысячного пробега.

О первой надвигающейся проблеме сообщит появление посторонних звуков и стуков. А появление задиров связано либо с повышенным потреблением масла, износом поршневых колец и последующим перегревом, либо с плохим состоянием катализатора, пыль от которого засасывает в цилиндры. Кроме того, двигатель прославился залипанием клапанов управления муфтами фазовозвращателей. Ремонт всего вышеперечисленно осложняется еще и малым выбором неоригинальных запчастей, поскольку родные стоят немалых денег.

Проблему с задирами частично решили на обновленном моторе серии NU G4KD, который начали ставить с рестайлинга 2014 года. В мотор добавили систему охлаждения поршней.

Дизельный двигатель серии D4HA оказался не в пример надежнее бензинового. У агрегата две модификации - 136 и 184 лошадиные силы, которые отличаются не только блоком управления, но и турбонаддувом, ГБЦ и топливной аппаратурой.

Последняя часть - самая капризная. К пробегу в 100 тыс.км форсунки почти гарантированно будут забиты. Традиционной проблемой дизелей можно считать клапан EGR и сажевый фильтр, от которых владельцы избавляются. Еще одну статью расходов добавит маховик, который служит не очень долго. А вот все остальные компоненты, включая турбину, достаточно выносливы.

Не очень тяжелые недостатки усугубляются стоимостью запчастей. Самые дешевые форсунки обойдутся по 18 000 рублей за штуку, а тот же маховик стоит не менее 60 000 рублей даже в неоригинальном виде, про родной и говорить нечего.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Kia.

На Kia Sportage ставились механические (5-ти и 6-ти ступенчатая) и автоматические коробки передач. Привод мог быть как передним, так и полным.

Как уже было сказано, механические коробки на кроссовере редкость. Ставились они только на базовые бензиновые версии, а потому статистики отказов по ним немного, кроме одной - на машинах первых двух лет выпуска был допущен производственный брак, с перекосом корпуса. Коробки меняли по гарантии, однако шанс нарваться остается.

Больше вопросов задает сцепление, поскольку тихоходный мотор темпераментные водители пытались взбодрить резкими стартами, подпаливая механизм.

Корейский автомат серии A6MF1/A6LF1, разработанный только в 2009 году, для "Спортейджа" оказался обкаточным, так что беспроблемным его тоже не назвать.

К сожалению, хлопоты усугубляли сами дилеры, которые заявляли автомат как необслуживаемый. На самом деле коробка требует регулярной замены масла даже по инструкции - каждые 90 тыс.км, а в наших условиях ее следует сократить до 50-60 тыс.км. Рывки и толчки при переключениях - готовьтесь к ремонту или замене гидроблока.

Полный привод сам по себе оказался достаточно надежен, однако один серьезный недостаток существует - плохая герметичность соединений муфты. При езде во влажном климате, при штурме глубоких луж или брода в муфту почти гарантированно попадает влага, в результате чего начинает глючить электрика и ржавеют внутренние механизмы, которые рано или поздно приводят к полному разрушению привода. На ранних стадиях проблему можно решить ремонтом, в запущенных случаях - только замена.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Kia.

Настройки ездовых параметров Kia Sportage также остались далеки от идеала. Валкая и одновременно тряская подвеска не доставляла удовольствия, в том числе, и по надежности - амортизаторы выдерживают около 50-60 тыс.км. Столько же протянут ступичные подшипники.

Радует, что элементы подвески меняются по отдельности, а не в сборе с рычагами. Невысокого качества оказались и родные тормозные механизмы: колодки с дисками порой не выдерживают и 20 тыс.км. Радует, что эти детали встречаются в неоригинальном виде дешевле и надежнее родных. При замене лучше сразу смотреть в их сторону.

Меньше всего вопросов к механизму рулевого управления, причем к любой конструкции. На Sportage ставились как гидравлические, так и электрические системы.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Kia.

В целом у Kia Sportage неплохой уровень окраски и коррозийной стойкости, особенно, что касается цветов "металлик", более стойких к внешним повреждениям.

Столкнуться покупатели могут с производственной особенностью - у машин калининградской сборки два VIN-номера: родной и российский. Соответственно проверять в документах нужно оба, а разные запчасти "пробиваются" по разным.

Что касается разного оборудования, то могут глючить датчики парковки, механизм люка, камера заднего вида. Чем проще комплектация, тем лучше. Кроме того, у Kia с возрастом провисают передние двери.

А вот к интерьеру особых нареканий нет. Салон сделан из добротных материалов и у заботливых владельцев долго находится в приличном состоянии.

Вывод

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Sportage III первых лет выпуска - машина красивая, но откровенно "сырая". Ее покупка - это поход по минному полю, где и когда рванет не известно, но рванет обязательно, что особенно касается версий с бензиновым мотором.

Если очень хочется корейский кроссовер, то смотреть нужно только дизель с минимальным пробегом у заботливого владельца. А вообще от покупки дорестайлинговых версий лучше совсем отказаться.

Радует то, что корейцы достаточно оперативно реагируют на проблемы, так что после 2014 года была проведена серьезная работа над недостатками. Вот такие экземпляры после тщательной диагностики можно рассмотреть.