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07.10.2019 08:09
Рубрика: Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Текст: Ольга Игнатова

Предложения по сдерживанию роста цен на билеты направила вице-премьеру РФ Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Фото: РИА Новости
ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам

Об этом пишет газета "Известия". Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года. Авиаперевозчики считают, что если бы демпфер заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8-9 млрд в последующие годы.

Кроме того, для частичного возмещения потерь прошлого года авиаперевозчики просят выделить единовременную финансовую помощь в размере 23 млрд рублей.

За первое полугодие 2019 года операционные убытки авиакомпаний составили 51,9 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год потери авиакомпаний оценивались в сумму около 50 млрд рублей.

Авиавтопливо является одной из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета. Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2019 года билеты могут подорожать на на 9-10%.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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