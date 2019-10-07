Дипломаты РФ в Иране добиваются консульского доступа к Юлии Юзик

"Посольство продолжает работать над получением консульского доступа к задержанной в Иране российской гражданке Юлии Юзик", - рассказал российский дипломат.

Ганенко подчеркнул, что российская дипмиссия находится в постоянном контакте с иранскими партнёрами в разрешении ситуации вокруг задержания гражданки РФ.

Напомним, Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту иранской столицы пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле по подозрению в работе на спецслужбы Израиля.

Ранее МИД Ирана не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о скором освобождении арестованной в Тегеране российской журналистки.