Экстренное торможение не спасло жизнь манекенам

Американская автомобильная ассоциация (AAA) провела серию испытаний на эффективность помощников экстренного торможения, которые призваны снизить риск получения серьезной травмы и свети к минимуму вероятность летального исхода для пешехода. Результаты заставляют задуматься.

Для эксперимента были выбраны четыре модели: Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Испытания проводились на закрытых улицах в дневное время, а скорость движение машины не превышала 32 км/ч.

В 60% случаев автомобили, оснащённые системой экстренного торможения, не распознавали людей, переходящих дорогу, что приводило к столкновению. Тесты были усложнены: автомобили ехали ночью, а манекены взрослых людей заменили на детские. Выяснилось, что в таких условиях ассистенты работают ещё хуже: наезд был совершён в 89% случаев. При увеличении скорости до 48 км/ч ни одна модель не избежала столкновения.

Автомобили не распознавали объект и даже не сбрасывали скорость после совершения манёвра правого поворота - одна из самых часто встречающихся ситуаций, когда столкновение заканчивается получением пешеходом травм или вовсе летальным исходом.

Результаты выглядят довольно любопытно на фоне самого высокого процента смертности пешеходов с 1990 года, когда в США на дорогах погибло 6 482 человека. В 2018-ом немногим меньше - 6 227 человек. Поэтому на системы распознавания пешеходов с функцией экстренного торможения в случае потенциального столкновения делается большая ставка.

Несмотря на низкую эффективность помощников, в AAA настроены оптимистично: "Если такие системы могут спасти хотя бы одну жизнь, то оно того стоит, - говорит директор Ассоциации Грэг Брэннон. - У автопроизводителей широкое поле для исследований и совершенствования своих продуктов".