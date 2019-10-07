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07.10.2019 02:40
Рубрика: В мире

Элтон Джон: Королева ударила своего племянника прямо у меня на глазах

Текст: Андрей Васильев

Британский исполнитель Элтон Джон в своей новой книге, которая в ближайшие дни поступит в продажу, рассказал, как королева Елизавета II ударила по лицу своего племянника на его глазах.

В книге под названием "Я" певец пишет о том, как на одном из мероприятий в Букингемском дворце стал свидетелем случая, который произошел между британским монархом и ее племянником Линли.

Фото: AFP PHOTO / POOL / JUSTIN TALLIS
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Как отмечает Sunday Times of London, королева попросила Линли присмотреть за своей сестрой - леди Сарой Армстронг-Джонс, которая решила покинуть вечеринку из-за плохого самочувствия. Но Линли захотел остаться и наслаждаться праздником, и его тете это решительно не понравилось.

"Когда он (Линли) попытался обмануть ее, королева слегка ударила его по лицу, произнеся: "Не спорь! Я королева", - пишет Джон в своей книге. По его словам, виконт внял наставлениям своей тети и пошел ухаживать за ее сестрой.

72-летний Джон также рассказал о других историях, затрагивающих британскую королевскую семью.

Например, о том, что Ричард Гир и Сильвестр Сталоне однажды на одной из вечеринок затеяли драку из-за тогда еще живой принцессы Дианы, и их с трудом удалось разнять охране дворца.

The Daily Mail назвала книгу Элтона Джона, в которой он очень откровенно рассказывает о своей жизни, своем муже, о том, как чуть не умер в Южной Африке в 2017 году, "взрывными мемуарами десятилетия".

В мире Европа Великобритания Культура Музыка Поп-музыка Британский королевский дом Элтон Джон
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