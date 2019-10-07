ГД рассмотрит поправки о защите граждан от недобросовестных застройщиков

Об этом по итогам заседания думского Совета сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты, по его словам, приняли решение, что данный законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Законопроект направлен на защиту прав всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний. Принятие документа обеспечит членам ЖСК компенсации наряду с участниками долевого строительства.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, а также руководители профильных комитетов.

Как ранее объяснил журналистам Володин, возмещения будут предоставляться за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование. Пока что право на такие компенсации имеют только обманутые дольщики. Сложившаяся ситуация ставит участников ЖСК в неравное положение по сравнению с ними, заявил спикер.