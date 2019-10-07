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07.10.2019 12:21
Рубрика: Российский автопром

Главного маркетолога АвтоВАЗа "завербовали" в Renault

Текст: Евгений Костин
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

С 1 ноября 2019 года генеральным директором Renault Россия назначен Ян Птачек, который в настоящее время занимает пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа. Птачек сменит Андрея Панкова, "который покидает компанию по причинам личного характеа".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4

"С момента назначения Андрея Панкова на пост генерального директора Renault Россия компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющего рынка. Я хочу выразить благодарность Андрею за его вклад в развитие Renault Россия и Groupe Renault в целом. Желаю ему успехов в новых начинаниях", - отметил Николя Мор, старший вице-президент, глава региона Евразия Groupe Renault, которому Ян Птачек будет в дальнейшем подчиняться.

АвтоВАЗ ранее сообщал, что должность Птачека в компании занял Ольвье Морне, который до этого работал главным исполнительным директором Changan PSA (совместное предприятие в Китае).

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#Lada #Renault