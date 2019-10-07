Главного маркетолога АвтоВАЗа "завербовали" в Renault

С 1 ноября 2019 года генеральным директором Renault Россия назначен Ян Птачек, который в настоящее время занимает пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа. Птачек сменит Андрея Панкова, "который покидает компанию по причинам личного характеа".

"С момента назначения Андрея Панкова на пост генерального директора Renault Россия компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющего рынка. Я хочу выразить благодарность Андрею за его вклад в развитие Renault Россия и Groupe Renault в целом. Желаю ему успехов в новых начинаниях", - отметил Николя Мор, старший вице-президент, глава региона Евразия Groupe Renault, которому Ян Птачек будет в дальнейшем подчиняться.

АвтоВАЗ ранее сообщал, что должность Птачека в компании занял Ольвье Морне, который до этого работал главным исполнительным директором Changan PSA (совместное предприятие в Китае).