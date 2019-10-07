Кто-то еще помнит про HTC? Ее новый глава грозится подвинуть Huawei

Компания HTC когда-то давно делала замечательные смартфоны. Настолько давно, что тогда они еще назывались коммуникаторами и работали в основном на операционной системе Windows Mobile. HTC в те времена выпускали топовые устройства и занимали лидирующие позиции на рынке.

А потом в мобильную отрасль ворвались Apple с их iPhone и полчища производителей смартфонов на Android. И яркое знамя небольшого, но гордого тайваньского производителя начало постепенно тускнеть. Предпринимались попытки реанимировать бренд, но в финансовых отчетах все чаще мелькала убыточная статистика.

Совсем недавно компанию возглавил новый руководитель Ив Мэтр, и издание Techcrunch пишет об его оптимистичных прогнозах на светлое будущее смартфоностроения. По словам нового босса HTC, упадок внутри фирмы был связан с тем, что в новые гаджеты перестали внедрять инновации и больше уходили в подражание.

Также на качестве мобильных девайсов сказалась переброска основных ресурсов на разработку шлемов виртуальной реальности HTC Vive.

Тем не менее Мэтр верит, что с его приходом вендора ждут новые горизонты свершений. Согласно источнику, в HTC собираются сыграть на том, что один из крупных игроков - Huawei, сейчас находится не в самом удачном положении из-за проблем с Google-сервисами в новых аппаратах, и постараются занять его нишу. Также в компании планируют грамотно использовать переходный период мобильных сетей с 4G на 5G, чтобы внедрить на рынок как можно больше своих совместимых устройств.